In den Herbstferien am Ball

Bad Frankenhausen. Beliebtes Freizeitangebot: Rund dreißig Jungs nehmen an der Ferien-Fußballschule des SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen teil

Wohin mit dem Nachwuchs in den Herbstferien? Für rund dreißig Eltern in Bad Frankenhausen und Umgebung war die Sache klar: In die Ferien-Fußballschule des SV Blau-Weiß. In der zweiten Ferienwoche wird auf dem Kunstrasenplatz des SV in Bad Frankenhausen unter Anleitung renommierter Trainer fleißig mit dem Ball jongliert. Das macht Spaß und schult Geschick und Ausdauer. Es ist die dritte Fußball-Ferienschule in diesem Jahr in Eigenregie der Blau-Weißen. Primäres Ziel sei aber nicht die Vereinsnachwuchsgewinnung, sondern eine sinnvolle Ferienbeschäftigung, betont Organisatorin Julia Ritter. Von 8 bis 15.30 Uhr wird der Nachwuchs betreut. Neben zwei Trainingseinheiten pro Tag sowie Bewegung an frischer Luft gehören auch Mahlzeiten sowie personalisierte Trainingssachen zum Umfang. Und vielleicht können zur nächsten Fußballschule auch ein paar Mädchen begrüßt werden.