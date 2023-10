In der Rohnstedter Heimatstube werden am Samstag historische Postgeheimnisse gelüftet

Rohnstedt. Sammler Matthias Thümmler zeigt zur 2. Heimatstubennacht in Rohnstedt seltene Mondscheinkarten, Blütenduftbriefe und Ansichtskarten aus der Kaiserzeit bis heute.

Das älteste Exemplar stammt aus der Zeit der Jahrhundertwende, das jüngste ist erst wenige Wochen alt und erinnert an die 300-Jahr-Feier in Rohnstedt. Dutzende Karten hat Sammler und Heimatforscher Matthias Thümmler aus seinem umfangreichen Archiv zusammengestellt, um sie zur 2. Heimatstubennacht zu zeigen.

Auf mehreren Tischen verteilen sich die historischen Ansichtskarten, Glückwunschschreiben, Feldpostbriefe, Urlaubsgrüße, Kitsch- und Blütenduftkarten. Vorsichtig hebt Thümmler die alten Prägebildkarten hoch, fühlt über das schwere Papier mit den Blumen und der Goldschrift. Zur Hochzeit, Taufe, Konfirmation, im Todesfall und zur Geburt, zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahr – es gab so viele Anlässe zu schreiben. Oft hatten die Familien eine Liste mit Namen von Verwandten und Freunden, die zu freudigen oder auch traurigen Ereignissen eine Karte erhielten, erzählt der Rohnstedter Heimatforscher.

Die letzten Exemplare waren wieder ein Zufallsfund in einem Papierberg, nachdem ein Haushalt aufgelöst worden war. „Wenn ich die Erlaubnis der Verwandten habe, dann schaue ich mir an, was aussortiert wurde, und oftmals finde ich dann richtige Schätze, so wie diese alten Prägebildkarten. Im Jugendzimmer der Heimatstube präsentiert er sie auf einem eigenen Tischchen. In der Mitte des Raums befinden sich auf der doppelten Fläche vor allem Post- und Ansichtskarten aus Kurorten wie Bad Frankenhausen, aber auch aus einst weit entfernten Orten wie Versailles oder den Alpen. Ausgestellt sind auch große Alben. Nicht an den Kühlschrank gepinnt, sondern in Alben wurden die Postkarten gesammelt. Dafür gab es Bücher zu kaufen, um Reiseerinnerungen aufzubewahren. Mancher hob in den Kartenalben aber auch jedes einzelne zugestellte Exemplar auf, abgelegt nach Eingangsdatum, erzählt Matthias Thümmler.

Wie die Karten zu den Adressaten fanden, darüber könne man heute nur mit dem Kopf schütteln, erzählt er. An die Rohnstedter Jugend reichte offenbar als Adresse, um den Brief zuzustellen, so Thümmler und zeigt einen Feldpostbrief aus Frankreich. Postleitzahlen oder eine vollständige Anschrift waren nicht notwendig.

Die Ausstellung über die Post für Rohnstedt ist am Samstag, 21. Oktober, ab 17 Uhr in der Heimatstube Rohnstedt. Anlässlich des gleichzeitig stattfindenden Oktoberfestes in der Feuerwehr Rohnstedt lädt Matthias Thümmler zur Heimatstubennacht ein.