Organist Fabian Pasewald (Weimar/Halle) musiziert am Freitag, 10. September, 11.30 Uhr, an der Hey-Orgel in Sondershausen zur wöchentlich stattfindenden Marktmusik in der Trinitatiskirche. Der hallesche Kirchenmusikstudent spielt laut einer Ankündigung Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Gottfried Walther und Camille Saint-Saens. Der Eintritt ist frei.