In einem Abschnitt des Radweges Wasserleitungen verlegt

In den vergangenen Wochen gab es die ersten Arbeiten auf der Trasse eines Abschnittes des künftigen „Radweges in die Steinzeit“. Dieser Radweg führt durch die Gemeinde Kyffhäuserland, vom Unstrut-Werra-Radweg bei Göllingen durch Seega und Günserode mit dem Wipperdurchbruch bis zur Kreisgrenze Sömmerda. Von hier dann weiter zur Ausgrabungsstätte „Steinrinne“ bei Bilzingsleben.

Sechs Kilometer Radweg kosten 4,75 Millionen Euro

Der Abschnitt im Kyffhäuserkreis ist insgesamt fast sechs Kilometer lang, es gibt vier Bauabschnitte. Die Gesamtkosten für den Radweg betragen 4,75 Millionen Euro. Bei den förderfähigen Kosten gab das Land eine 90-prozentige finanzielle Unterstützung von 3,6 Millionen Euro. Der Kreis ist, wie schon beim Unstrut-Werra-Radweg, Bauherr. Sein finanzieller Anteil liegt bei 445.000 Euro. Es gibt Abschnitte des Radweges, die breiter werden und auch von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werden. Deshalb ist die Gemeinde Kyffhäuserland mit dabei. Ihr Anteil: 670.000 Euro. Auch sie bekam Fördermittel vom Land. Der erste Bauabschnitt von Göllingen bis Seega ist etwa 2,3 Kilometer lang. Die durchgeführten Arbeiten haben nicht direkt etwas mit dem Radweg zu tun. Hier ist eine regionale Baufirma im Auftrag des Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverbandes (KAT) Artern am Werk. In Göllingen wurden die Hauptstraße und einige Nebenstraßen an das neue Abwassernetz angeschlossen, am Ortsrand entstand eine Kläranlage. Weitere Straßen folgen. Auch neue Trinkwasserleitungen wurden verlegt.

Nach Göllingen steht Seega bei den Investitionen des KAT mit oben auf der Liste. Seega soll an die Kläranlage Göllingen angeschlossen werden. In Etappen. Es gab, wie KAT-Werkleiter Falk Bartels auf Nachfrage sagte, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, was die Abwasserleitung zwischen Seega und Göllingen betrifft. Da spiele zudem die Verfügbarkeit von Grundstücken eine Rolle. Die Entscheidung sei für die Trasse, in der bereits eine Trinkwasserleitung lag, gefallen.

Die Leitung musste erneuert werden. In die Erde gebracht wurden eine Abwasserdruckleitung, die Investition hierfür betrug fast 500.000 Euro. Es gab 235.000 Euro Fördermittel. Für die Trinkwasserleitung wurden 260.000 Euro investiert, hier gibt es keine Fördermittel. Ebenfalls in der Erde liegt das Steuerkabel.

Im neuen Jahr, entsprechend der Witterung, erfolgt dann der Anschluss an die Kläranlage. Der KAT will Ende Februar mit seinem Part auf dem Abschnitt Göllingen – Seega fertig sein. Die Arbeiten hatten sich, wie der Werkleiter sagte, zeitlich verschoben, weil es Lieferschwierigkeiten bei Rohrleitungen gab. Die Arbeiten gehen für den in diesem Teilabschnitt kombinierten Rad- und Wirtschaftsweg weiter.

In Seega soll, so der Werkleiter, auch eine Pumpstation gebaut werden. Nun gehe es um die weiteren Planungen und die Beantragung von Fördermitteln, mit der Hoffnung, im Jahr 2021 den Bescheid in den Händen zu haben und mit den ersten Arbeiten im Dorf beginnen zu können.

Vor allem wegen des sensiblen Naturbereiches Wipperdurchbruch verzögerte sich der Bau des „Radweges in die Steinzeit“ auf dem Gebiet des Kyffhäuserkreises. Er verbindet nicht nur die überregional bedeutsamen Fernradwege Unstrut-Radweg und Unstrut-Werra-Radweg. Er ist für die Region Kyffhäuserland wichtig für den Tourismus, weil es Anbindungen an die Barbarossahöhle Rottleben, hier entsteht ein Geo-Informationszentrum, Kloster Göllingen, das Barockdorf Bendeleben (2021 ein Außenstandort der Bundesgartenschau Erfurt) sowie die im Wipperdurchbruch gelegenen Orte Seega und Günserode gibt.