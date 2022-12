In Nausitz und Roßleben wirds gemütlich

Nausitz/Roßleben. Am dritten Adventswochenende wird zu Weihnachtsmarkt und Fest des Lichtes eingeladen.

Am Wochenende weihnachtet es in etlichen Orten. Am 10. Dezember können Neugierige unter anderem ins beschauliche Nausitz kommen. Ab 15 Uhr gibts auf dem Dorfplatz Kaffee und Waffeln; ab 16.30 erklingt Blasmusik und auch der Weihnachtsmann schaut vorbei. Am selben Tag um 14 Uhr startet in Roßleben das Fest des Lichtes um das Heimathaus. Gegen 15 Uhr ist die Einfahrt des Weihnachtsmannes geplant.