Nach der beschlossenen Umbenennung der Stadt An der Schmücke in Heldrungen durch den Stadtrat formiert sich Widerstand in Oldisleben. Am 20. Januar starten Oldislebener eine Petition an den Landtag. Markus Röse, Georg Müller und Christopher Schule gehören zu den Organisatoren.

In Oldisleben formiert sich Widerstand gegen „Heldrungen“

Gut drei Monate nach dem mehrheitlichen Votum des Stadtrates der Stadt „An der Schmücke“ – gegen die Stimmen aus Oldisleben – für eine Namensänderung der zu Jahresbeginn neu gebildeten Landgemeinde in Stadt „Heldrungen“ hat sich in Oldisleben der Widerstand formiert. Mit einer Petition an den Landtag wollen die Oldislebener diese Umbenennung verhindern. Ziel der Petition sei, so heißt es, „ein neutraler Name, welcher niemanden bevorteilt und in dem sich alle Bürgerinnen und Bürger der neu gebildeten Stadt erkennbar wiederfinden“.

In Oldisleben brodelt es seit der Abstimmung im Stadtrat Ende September, bei der 13 der 20 Ratsmitglieder für die Umbenennung in Heldrungen votierten. Vorangegangen waren sowohl in der Stadt, als auch im Stadtrat hitzige Debatten, teils auch mit verletzenden Äußerungen, über den derzeitigen Namen, den eine große Zahl der Einwohner quer durch alle Ortschaften als zu sperrig und unhandlich empfindet. Rückblick: Bürgermeister Holger Häßler (pl) hatte im Vorfeld der Bürgermeisterwahl Ende Mai im Hinblick auf die Beschwerden angekündigt, im Falle seiner Wahl das Thema aufzugreifen und gegebenenfalls einen Stadtratsentscheid herbeizuführen. Ein entsprechender Wahlflyer mit diesem sowie weiteren Wahlzusagen war von vier Bürgermeistern der ehemaligen Gemeinden unterzeichnet worden, die die Kandidatur des langjährigen VG-Vorsitzenden unterstützten. Unter ihnen auch Joachim Pötzschke aus Oldisleben. Auftakt für die Einlösung des Wahlversprechens war eine Bürgerbefragung im August 2019. Die Hürde legte der Bürgermeister hoch: 30 Prozent der knapp 5200 Wahlberechtigten müssten sich beteiligten, damit sich der Stadtrat noch einmal mit dem Thema befasse, kündigte Häßler an. Am Ende lagen rund 2100 Unterschriften vor – 40 Prozent. 1561 von ihnen hatten zudem für „Heldrungen“ als Namen der neuen Stadt votiert. Der Schock darüber, und auch über das folgende Stadtratsvotum sitzt in Oldisleben immer noch tief. Von unfairer Behandlung, fehlendem Respekt und Enttäuschung nach einem Jahr Gebietsreform ist die Rede. Und auch wenn der Antrag auf Umbenennung längst an die Landesregierung abgeschickt ist und jeden Tag Post aus der Landeshauptstadt eintreffen könnte, geben sich die Oldislebener nicht geschlagen. Sie fühlen sich verlassen. Doch sie wollen kämpfen. Das richte sich nicht gegen Heldrungen und gegen die Heldrunger, stellen die Organisatoren der Petition ausdrücklich klar. Rivalitäten zwischen Heldrungen und Oldisleben habe es zwar immer gegeben. „Aber wenn jemand den Namen eines gleichwerten Partners bekommen soll, dann sollte dieser auch damit einverstanden sein“, findet Markus Röse. „Es geht uns darum zu zeigen: Nein wir sind nicht alle für Heldrungen“, ergänzt Georg Müller, wie auch Christopher Schulze Mitorganisator der Petition. Die Oldislebener hätten die Bürgerbefragung schlichtweg unterschätzt und sich auf der sicheren Seite gewähnt, räumt Markus Röse ein, warum sich kaum Oldislebener daran beteiligten. „Für uns stand das Vertragswerk, das alle damaligen Bürgermeister unterzeichnet hatten. Somit war für uns die Sache klar. Wir hätten nie gedacht, dass sich das Blatt mal derart gegen uns wenden könnte“. Eine bittere Erkenntnis. Durch den Beschluss gehe ein Riss durch die noch junge Gemeinschaft der neu formierten Landgemeinde. Was soll das für eine Beziehung werden, wenn einer der Partner unglücklich ist, sehen Röse, Müller und Schulze eine zukünftige gemeinschaftliche Entwicklung gefährdet. Dank ihrer guten Finanzpolitik seien sie mit den besten Voraussetzungen in die freiwillige Fusion gegangen, wie Müller, Röse und Schulze erinnern: schuldenfrei, Geld auf der Kante und florierende Gewerbesteuereinnahmen. „Wenn man heute sieht, wie sich das in der Stadt entwickelt hat, ist man schon enttäuscht“, verweist Markus Röse etwa auf die Lärmschutzwand in Heldrungen, deren finanzielle Auswirkungen auf die junge Stadt bislang nicht absehbar sind. Für diese einst ureigene Heldrunger Angelegenheit müssten nun womöglich alle geradestehen. Am 20. Januar ist offizieller Start der Unterschriftensammlung, die über sechs Wochen laufen soll und an der man sich dann auch online im Internet beteiligen kann. Doch bis dahin wollten schon viele Oldislebener nicht warten. „Seit bekannt wurde, dass wir die Unterschriftensammlung starten, rennen uns die Leute die Türe ein“, sagt Markus Röse. „Sie sind erleichtert, dass vielleicht noch was zu retten ist.“ Röse hat, wie andere Oldislebener Gewerbetreibende, in seiner Versicherungsagentur die Unterschriftenlisten ausliegen.