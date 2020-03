Pilz des Monats In Ostasien gibt es seit 1000 Jahren eine Kultivierung

In Ostasien gibt es seit 1000 Jahren eine Kultivierung

Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet sein Name „Das samtfüßige Flämmchen“ und beschreibt sehr gut den leuchtend orangenen Pilz mit seinem samtig-braunen Stiel. Diesen Winterpilz findet man von September bis April, bei Temperaturen zwischen zwischen 0 und 15 Grad Celsius. Er wächst meistens büschelig an kranken, abgesägten oder umgestürzten Laubbäumen – ganz selten auch an Nadelholz. Samtfußrüblinge sind Frostschutzgenies, denn sinken die Temperaturen unter 0 Grad Celsius, stellen sie ihr Wachstum ein. Bei Tauwetter wachsen sie einfach weiter und sind immer noch genießbar. Er trotzt Temperaturen bis -30 Grad Celsius.

Seine Verwechslungspartner können Schwefelköpfe, Schüpplinge, Flämmlinge, das Stockschwämmchen und der Gift-Häubling sein. Anders als der Samtfußrübling, haben diese kein weißes, sondern braunes Sporenpulver. In Europa wird der Samtfußrübling zumeist von Hobbyzüchtern auf Holz kultiviert. Die ostasiatischen Länder haben seit über 1000 Jahren große Erfahrung bei der Kultivierung von Samtfußrüblingen. Dort nennt man sie Enoki. Die Pilze wachsen in riesigen Hallen in mit Sägemehl befüllten Flaschen. Durch erhöhte Kohlenstoffdioxid-Werte wachsen die Stiele extrem lang, die Hüte sind dagegen winzig. Den Enoki kann man ein bis zwei Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Er wird meist als Suppen- und Schmorpilz verwendet, aber auch als delikate Beilage oder als Hauptgericht. Die einheimischen Samtfußrüblinge sind dünnfleischig und von zarter Konsistenz. Ihr Geruch wird von fruchtig bis pilzig und der Geschmack von angenehm nussig bis würzig beschrieben. Man verwendet nur die Hüte; den Stiel nur getrocknet als Pilzpulver. Die ungefähren Nährwerte pro 100 Gramm Frischpilz sind: 39 kcal, 0,3 g Fett, 2,7 g Eiweiß, 7,7 g Kohlenhydrate, 2,7 g Ballaststoffe sowie Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Als Heilpilz bezeichnet, soll er besonders in der kalten Jahreszeit für ein starkes Immunsystem sorgen.