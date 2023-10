Wie in jedem Jahr hofft Sondershausen wieder darauf, einen besonders schönen Nadelbaum für den Marktplatz zur Weihnachtszeit gespendet zu bekommen.

In Sondershausen wird ein Weihnachtsbaum gesucht und in Wiehe gibt es ein Orgelkonzert

Was im Kyffhäuserkreis in den kommenden Tagen anliegt.

Weihnachtsbaum für Sondershäuser Marktplatz gesucht

Zwölf Meter hoch und einen Stammdurchmesser nicht dicker als 40 Zentimeter sind die Wunschmaße für den diesjährigen Sondershäuser Weihnachtsbaum. Wer in der Kernstadt Sondershausens im Garten oder Vorgarten einen hübschen und gesunden Baum stehen und abzugeben hat, kann bis zum 3. November eine Mail mit dem Foto des Baumes und der Schilderung der Lage anmarktwesen@sondershausen.de senden.

Orgelkonzertam Reformationstag

In Wiehe wird es am Dienstag, 31. Oktober, 16.30 Uhr ein Orgelkonzert anlässlich des Reformationstages in der Sankt Bartholomäuskirche geben. Zu hören sind der Erfurter Domorganist Silvius von Kessel und Tenor Wolfgang Williams.

Gedenken am Volkstrauertagin Sondershausen

Anlässlich des Volkstrauertages und zur Ehrung aller Opfer von Krieg und Gewalt wird es am Sonntag, 19. November, eine Gedenkveranstaltung um 11 Uhr im Ehrenhain auf dem Hauptfriedhof Sondershausen geben.

Gottesdienst mit Regionalbischof in der Trinitatiskirche

Unter dem Motto „Selig seid ihr“ laden die Kirchengemeinden in und um Sondershausen am Reformationstag, 31. Oktober um 14 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst in die Trinitatiskirche ein. Den Gottesdienst wird Regionalbischof Tobias Schüfer gemeinsam mit Kantor Melchior Condoi gestalten.