Sondershausen/Roßleben. 45 Menschen nutzen das Angebot in Sondershausen. Alle Ergebnisse sind negativ.

Hohes Interesse an kostenfreien Schnelltests im Kyffhäuserkreis

„Wenn das einmal in der Woche möglich ist, warum sollte man sich dann nicht testen lassen?", sagt Karl Weber. Der Sondershäuser Pfarrer steht am Montag, kurz nach 10 Uhr, mit einem Dutzend Menschen vor dem mobilen Schnelltestzentrum auf dem Marktplatz und wartet auf einen Abstrich. Kontakt zu Menschen ist essenziell für den Beruf des Pfarrers. Trost spenden, Trauerfeiern halten, Religionsunterricht in Abschlussklassen – alles mit Abstand und Maske natürlich. Dennoch wollte er sich testen lassen.