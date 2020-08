Die Zwiebeln werden an Strohhalme gebunden. Wie viele Rispen er schon gewickelt hat, kann Christopher Pfau bestimmt schon gar nicht mehr zählen.

Heldrungen. Heldrunger Zwiebelbauern blicken zuversichtlich auf die beginnende Marktzeit. Zwiebeln für die Rispen in diesem Jahr so gut wie lange nicht.

Im kleinen Heldrungen rücken in diesen Tagen wieder ganze Familien zusammen, um in Höfen, Garagen, Schuppen oder unter Zeltdächern zu putzen, zu polieren, zu sortieren und die original Rispen zu wickeln. Daran ändert zum Glück auch Corona nichts, wenngleich das mit dem Zusammenrücken in Pandemiezeiten besser symbolisch zu verstehen ist.

Auch Kränze gehören zum Herbstschmuck aus den Werkstätten der Heldrunger. Foto: Wilhelm Slodczyk