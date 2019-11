Zum Jahreswechsel 2015/2016 stellte Steffi Eckert erstmals im Regionalmuseum Bad Frankenhausen aus, der Titel: „Weihnachten in der Kugel“. Die Schau begeisterte kleine und große Besucher.

Jahrmarkt – alles dreht und bewegt sich

Es ist zu einer schönen Tradition geworden, dass das Regionalmuseum Bad Frankenhausen zum Jahreswechsel eine Ausstellung zeigt, wo man die ganze Familie anspricht. Vor einem Jahr stand ein Kobold im Mittelpunkt, den jeder, ob Groß oder Klein, kennt.

„Ach du meine Nase – Pittiplatsch, der Kobold aus dem Kinderfernsehen der DDR“, hieß die Schau in den Gewölberäumen. Familie Gerstmann aus Nossen stellte dem Museum Teile ihre Sammlung zur Verfügung. Seit dem Jahr 2000 wird alles um den kleinen Kobold gesammelt. Weit mehr als 600 Objekte kamen bisher zusammen. Gerstmanns stellten ihre Schätze zum ersten Mal öffentlich aus. Die Resonanz der Besucher und die Begeisterung waren groß.

In den nächsten Wochen wird es in den Gewölberäumen des einstigen Schlosses sehr bunt – und es geht rund, wie das Museumsteam betont. In der Ausstellung „Jahrmarkt – alles dreht sich, alles bewegt sich“ zeigt die Sammlerin Steffi Eckert aus Seibis im Saale-Orla-Kreis eine Auswahl ihrer umfangreichen Sammlung von Spieluhren, die alle den Rummel und den Jahrmarkt, hier sagt man auch Kirmes, zum Thema haben.

Steffi Eckert ist den Besuchern des Frankenhäuser Museums keine Unbekannte. Schon zum Jahresende 2015/2016 stellte sie im Schloss aus. Damals war das Thema „Weihnachten in der Kugel“, Schneekugeln in allen Varianten, die alle das Thema Weihnachten vereinte. Es war damals übrigens ihr erster Besuch in der Kyffhäuserregion.

Seit 1991 sammelt Steffi Eckert Spieluhren und Schneekugeln, wie sie sagt. Anlass dazu war ein Geschenk ihres Mannes: ein Hochzeitspavillon als Spieluhr. Einige Zeit später unternahm die Familie eine Reise nach Paris und kaufte dort eine kleine Schneekugel. So fing die Leidenschaft an.

Ihre Sammlung umfasst mittlerweile immerhin 900 Spieluhren und 8000 Schneekugeln. Verschiedene Themenbereiche, beispielsweise Weihnachten, Film, Hochzeit, Halloween, Ostern, Elfen, Drachen, kann sie in der Kugel oder als sich drehendes Objekt zeigen. Jahr für Jahr wurden es mehr, dafür sorgen Verwandte, Bekannte, Freunde.

Die älteste ausgestellte Schneekugel ist aus den Jahren um 1940. Eine der ältesten historisch bekannten Schneekugeln war 1878 zur Weltausstellung in Paris zu sehen. Das Motiv: Ein Mann mit einem aufgespannten Regenschirm.

In der neuen Sonderausstellung „Jahrmarkt – alles dreht sich, alles bewegt sich“ werden mehrere hundert Spieluhren in Form von Riesenrädern und Karussells zu sehen sein.

Die Schau wird am nächsten Samstag, 30. November, um 14 Uhr eröffnet, Steffi Eckert ist natürlich mit dabei. Interessierte sind herzlich willkommen. Die Ausstellung kann bis zum 17. Februar kommenden Jahres besichtigt werden. Wie schon gesagt, es wird sehr bunt. Genau das Richtige für graue, kalte Wintertage. Und für die ganze Familie.

Das Regionalmuseum (Schloss) ist von Mittwoch bis Sonntag, von 10 bis 17 Uhr, geöffnet.