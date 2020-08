Kelbra. Am Stausee Kelbra gibt es bis zum 2. Oktober etwas Jahrmarkt-Gefühl.

Jahrmarkt am Stausee in Kelbra

Nach langer Pause, dreht sich wieder ein Kettenkarussell, gibt es weitere Jahrmarktattraktionen und es kommt wieder etwas Leben in die Kyffhäuserstadt. Ab sofort immer von Dienstag bis Sonntag am Strandbad des Helme-Stausee bei Kelbra. Ihre Schießkünste können Besucher am Schießwagen unter Beweis stellen. Angeboten wird auch Entenangeln, sowie Leckereien, wie Crêpes, Bubblewaffeln, Slush-Eis.

Vorerst ist bis zum 2. Oktober geöffnet, teilt der Veranstalter mit. Bei Veranstaltungen wie Kino und Open- Air werden die Öffnungszeiten, sowie auch nach Wetterlage, angepasst.