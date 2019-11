Jens Cotta aus Artern ist einer der Neuen im Landtag

Kyffhäuserkreis. Am Montag, einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtages, war beim Arterner Jens Cotta noch keine Aufregung wegen des neuen Arbeits- und Lebensabschnittes zu spüren, wie er auf TA-Nachfrage sagte. Der 47-jährige AfD-Politiker gewann im östlichen Teil des Kyffhäuserkreises das Direktmandat für den Landtag, setzte sich mit 29,2 Prozent gegen Dietmar Strickrodt (Linke), Silvana Schäffer (CDU), Stephan Rückebeil (SPD), Maik Wehner (FDP) und Paul Maaß (Grüne) durch. Die langjährige Landtagsabgeordnete Gudrun Holbe (CDU) aus Donndorf war nicht wieder angetreten.

22 Sitze hat die AfD im Landtag. Es gab bereits zwei Fraktionssitzungen. „Ich kenne also alle“, sagt Jens Cotta, der als Neuling kein Hinterbänkler wird, sondern, das steht schon fest, einer der drei stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ist. Auch wenn so eine konstituierende Sitzung nach Formalien klingt, so wird sie bei Jens Cotta, wie er zugibt, dann doch kommen, die Aufregung. Er ist Mitglied des Landtages. Kommunalpolitische Erfahrung hat er durch den Kreistag. Vier Stuhlreihen hat die Fraktion im Landtag, er sitzt in der zweiten. Neben der AfD ist übrigens die CDU-Fraktion.

Für die Arbeit im Landtag ist Jens Cotta, der als Leiter Revision bei der Volksbank in Eisleben gearbeitet hat, für die nächsten fünf Jahre freigestellt. Er trägt bei der konstituieren Sitzung Anzug, „das gehöre zum Auftreten in der Öffentlichkeit“, hat wie im Kreistag eine Mappe dabei, ebenso ein Tablet, hier macht er sich Notizen und schreibt Erläuterungen zu den Beschlussanträgen. Ob es zu gegebener Zeit Laptops gibt, da hat man sich in der Landtagsfraktion noch nicht geeinigt, jeder hat da so seine bevorzugten Geräte.

Ob der Arterner in zwei oder drei Ausschüssen des Landtages ist, in denen er arbeiten wird, steht noch nicht fest. Auf jeden Fall ist er Mitglied im Ausschuss Kultur, Europa und Medien. „Gern würde ich im wichtigsten Gremium, dem Haushalts- und Finanzausschuss, mitarbeiten“, sagt er – und denkt, dass es klappt. „Der Haushalt für 2021 ist der Arbeitsschwerpunkt“, betont er. Fraglich ist derzeit auch, ob es in der neuen Legislatur zu Neustrukturierungen in den Ausschüssen kommt.

Vor der konstituieren Sitzung am Dienstag trifft sich die AfD-Fraktion, um über die Themen zu sprechen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl des Präsidenten des Landtages und der fünf Vizepräsidenten. Kandidatin der AfD fürs Stellvertreteramt ist Tosca Kniese. „Mal schauen, ob es da im Landtag wie im Bundestag politische Spielchen gibt“, sagt Jens Cotta. Im Dezember ist dann die nächste Sitzung des Landtages. Spannend bleibt weiterhin die Regierungsbildung. Erneut hatte Thüringens AfD-Chef Björn Höcke versucht, die CDU und FDP zur Zusammenarbeit zu bewegen, brachte da seinen möglichen Rückzug ins Spiel. Von der FDP gab es die klare Absage. Ob es bei der CDU ein Umdenken gibt, sieht Jens Cotta nicht so richtig, obwohl es da gewisse Strömungen bei den Christdemokraten gibt. „Wir werden wohl in die Opposition gehen“, meint er.

Jens Cotta ist in Bad Frankenhausen weiter auf der Suche nach Räumlichkeiten, um hier sein Büro als Landtagsabgeordneter zu eröffnen. „Manche Mietvorstellungen von Eigentümern in der Kräme sind völlig überzogen für eine Kleinstadt. Es hat aber bisher noch keine Absage gegeben, weil ein AfD-Politiker in der Tür stand. Die gab es vor zwei Jahren, als wir für unseren Bundestagsabgeordneten Jürgen Pohl in Sondershausen, Bad Frankenhausen und Artern Räume suchten. Die Akzeptanz der AfD ist in der Zeit gestiegen. Ich denke über die Anmietung einer Dreiraumwohnung für mein Büro nach“, so Jens Cotta.