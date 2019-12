Veranstaltungsort ist das Regionalmuseum in Bad Frankenhausen.

„Joy“ – das etwas andere Weihnachtskonzert

Der Musiker Martin Moro aus Graz ist Dienstag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr im Regionalmuseum zu Gast. Die Besucher erwartet ein außergewöhnliches Weihnachtskonzert mit einem außergewöhnlichen Gitarristen. Moro, Jahrgang 1968, zählt zu den besten Akustikgitarristen Österreichs. Virtuose Fingerstylegitarre, Folk, Gospelmusik und groovende, leise Bluesklänge finden sich in seinem stimmungs- und humorvollen Weihnachtsprogramm „Joy“. Ein Künstler, der nicht nur mit seinem musikalischen Können begeistert, sondern auch mit seinen humorvollen und zugleich tiefsinnigen Moderationen. Er leitet seine Stücke mit witzigen Geschichten ein, die hin und wieder auch zum Nachdenken über den christlichen Glauben einladen. Wer bis dato denkt, Blues sei nur traurig und nichts für die festlich-fröhliche Weihnachtszeit, der wird sich wundern.

Das Konzert ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Museums und der evangelischen Kirchgemeinde Oldisleben. Karten für 10 Euro gibt es in Bad Frankenhausen an der Museumskasse, Stolze-Buchhandlung, Uhrengeschäft Reinhardt. In Oldisleben: Pfarramt, Tänzels Technik Shop und der Apotheke Thüringer Pforte.