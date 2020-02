Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jubiläum: 50 Jahre VSG

Die Vereinigte Sportgemeinschaft VSG 70 Bad Frankenhausen feiert ihr 50-jähringes Bestehen mit einer Festwoche. Der Startschuss für diese sportbetonten Tage fällt am 9. Mai durch die Abteilung Kegeln. Am Vier-Städte-Turnier nehmen jeweils zwei Mannschaften aus Thüringen und Sachsen-Anheilt teil, inzwischen ist es die 40. Auflage dieser Sportveranstaltung. An den folgenden Wochentagen finden Jedermann-Turniere, organisiert durch die einzelnen Abteilungen, statt. Am Montag starten die Volleyballer, Dienstag Tischtennis, Mittwoch Kegeln, Donnerstag Badminton. Den sportlich aktiven Teil beenden am Freitag die Faustballer. Die Festveranstaltung findet am 16. Mai abends in der Rotbart-Arena statt. Dazu sind in Absprache alle Vereinsmitglieder und Gäste eingeladen. Bei Speis und Trank und Rahmenprogramm gibt es einen Rückblick auf 50 ereignisreiche Jahre der Sportgemeinschaft.