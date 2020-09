Julia Schmidt ist mitteldeutsche Meisterin im Mountainbiken. Die Nachwuchsradlerin aus Bad Frankenhausen gewann den Titel in der Altersklasse U11 am vergangenen Sonntag beim dritten Crosscountry-Mountainbike-Event, das vom vom Radsportverein RSC Waltershausen-Gotha in Bad Tabarz organisiert wird. Julia fährt Rad seit ihrem sechsten Lebensjahr und trainiert dreimal wöchentlich mit ihrem Vater Christian im Kyffhäusergebirge. Nach einigen Siegen bei Wettbewerben im Harz wurde sie nun mit dem Trikot der mitteldeutschen Meisterin belohnt.