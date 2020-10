Der Altar beim Erntedank-Gottesdienst in der Traktorenhalle in Gehofen.

Junkermann dankt in Traktorenhalle in Gehofen

Anlässlich des Erntedankfestes feierte die Gemeinde des Kirchspiels Wiehe am Sonntag einen großen Gottesdienst. Als besonderer Gast war Landesbischöfin a. D., Ilse Junkermann, eingeladen. Besonders war auch der Ort, an dem der Gottesdienst stattfand. In einer großen Traktorenhalle in Gehofen fanden die zahlreichen Teilnehmer unter Coronabedingungen genügend Platz, um dem Gottesdienst zu folgen, teilte Pfarrer Helfried Maas mit. Viele Ehrenamtliche hatten die Halle mit den Früchten des Sommers bunt geschmückt.

In ihrer Predigt legte die ehemalige leitende Geistliche der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ein besonderes Augenmerk darauf, dass für alle Menschen genügend lebenswichtige Dinge vorhanden seien, wenn man den Blick vom Privat- auf das Gemeineigentum verlagern würde. Dabei sollte das Augenmerk nicht auf einer Art Volkseigentum liegen, „sondern besonders auf diejenigen gerichtet werden, die es gerade im Moment besonders nötig hätten“.

Ilse Junkermann leitet inzwischen die noch recht junge Forschungsstelle „Kirchliche Praxis in der DDR“ an der Universität Leipzig. Dort will die 63-Jährige, die über zehn Jahre als Landesbischöfin amtierte, gemeinsam mit anderen Forschern die Besonderheiten des kirchlichen Lebens in der DDR wissenschaftlich aufarbeiten.