Kabel wird neu verlegt

Roßleben-Wiehe. Eine Leserin aus dem Ortsteil Roßleben wandte sich an die Lokalredaktion, weil sie ein Problem mit der Telekom hat. Sie schildert in ihrem Schreiben, dass am Hohlweg in Roßleben, direkt am Rande des Ziegelrodaer Forstes ein Telefonkabel der Telekom seit mehreren Wochen ungeschützt auf der Erde liegt und mehrere Bewohner regelmäßig darüber fahren müssen, um zu ihren Häusern zu gelangen. Aus diesem Grunde hakte unsere Lokalredaktion beim Pressesprecher der Telekom nach.

Georg von Wagner sagt, dass es sich um ein oberirdisch verlegtes Kabel handelt, das von Laub und Ästen beschädigt worden war. Diese Schäden können laut Pressesprecher nur durch einen Austausch des betroffenen Kabelabschnittes behoben werden. Dazu sei es notwendig, Bäume zu beschneiden oder zu fällen. Ein entsprechender Antrag sei eingereicht worden.

Die Reparaturarbeiten sollen noch in dieser Woche abgeschlossen werden, so dass mit einem störungsfreien Betrieb am Ende der Woche zu rechnen ist. Das Kabel soll dann wieder oberirdisch verlegt werden. Dafür werden auch neue Masten aufgestellt.

Der Pressesprecher verweist darauf, dass die Störungshotline der Telekom kostenfrei unter der Rufnummer 0800 330 1000 zu erreichen ist. Unter https://www.telekom.de/hilfe/hilfe-bei-stoerungen könne man seine Störungen auch online melden.