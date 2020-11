Kalorienarmer Vitalpilz wächst in Gruppen auf Holz

Dieser gesellige Speisepilz ist bei Kennern sehr begehrt. Hat man ihn gefunden, so bietet er einem einen prächtigen Anblick und man kann eine reichliche Mahlzeit ernten. Er riecht angenehm nach Waldpilz, schmeckt würzig-nussig und ist getrocknet ein delikater Würzpilz. Als klassische Stockschwämmchensuppe und in allerlei kulinarischer Vielfalt findet er seine Verwendung. Verarbeitet werden nur die Hüte. Die Stiele sind maximal als Pilzpulver oder ausgekocht als Brühe verwendbar.

Doch dieser Leckerbissen hat viele Verwechslungspartner, wie den Gifthäubling (tödlich giftig), den Grünblättrigen Schwefelkopf (giftig) und den Sparrigen Schüppling (ungenießbar). Leider können die giftigen Doppelgänger vermischt mit dem Speisepilz am gleichen Holzstumpen wachsen und optisch ähnliche Merkmale aufzeigen. Vorsicht gilt hier noch mehr, als bei anderen Arten. Der Sammler sollte jedes Stockschwämmchen zweifelsfrei bestimmen oder besser noch, einem Pilzsachverständigen vorzeigen.

Im Garten oder auf dem Balkon lassen sich Stockschwämmchen auf Holz züchten. So kommt man auf sichere Art an den Frischpilz. In der Natur findet man von Frühling bis Spätherbst das Gemeine Stockschwämmchen auf totem Laubholz, selten auf Nadelholz. Das wichtigste Bestimmungsmerkmal ist der Stiel. Darum sollten die Pilze immer mit Stiel geerntet werden. Er ist hohl, oberhalb der Ringzone blass und glatt und hat unterhalb dunkelbraune Schüppchen. Der hautartige, rostbraune Stielring ist nur am ausgewachsenen Pilz erkennbar. Der Feuchtigkeitsgrad macht beim Aussehen des Stockschwämmchens einen großen Unterschied. Nach einem Regenschauer fühlen sich die Hüte schmierig an. Die Hutoberseite ist zweifarbig. Die Randzone ist braun und oft mit kleinen weißen Schüppchen besetzt, zur Mitte zu wird er ockerfarben. Das Fleisch des Hutes ist sehr dünn und etwas heller, als das bräunliche Fleisch des hohlen Stieles. Die Lamellen sind jung hellbraun, später dunkelbraun. Das Stockschwämmchen gehört zu den Vitalpilzen. Es beinhaltet antibiotische, antivirale und krebshemmende Stoffe. Es ist kalorienarm und überzeugt mit seinem hohen Gehalt an Mineralien, Vitaminen, Spurenelementen und Ballaststoffen.