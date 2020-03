Kandidat für Wahl in Ringleben zugelassen

Nun können die Vorbereitungen für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters in Ringleben beginnen. Der Wahlausschuss hat getagt. Es gab nur einen Bewerber: Henri Fensterer (Freiwillige Feuerwehr). Der 57-Jährige ist selbstständiger Alleinunterhalter. „Ich hätte absolut kein Problem damit gehabt, wenn es einen weiteren Kandidaten gegeben hätte“, sagt er.

„Es gab keine Beanstandungen beim Einreichen des Wahlvorschlages“, sagte Wahlleiter Andreas Räuber, 1. Beigeordneter der Stadt Bad Frankenhausen. Die Wahl des Ortsteilbürgermeisters ist am 5. April. Da es nur einen Kandidaten gibt, können die etwa 740 Wahlberechtigten jeweils einen weiteren Namen auf den Stimmzettel schreiben, wer aus ihrer Sicht auch Ortsteilbürgermeister sein könnte. Nach der öffentlichen Stimmenauszählung am Wahltag ab 18 Uhr tagt am 7. April der Wahlausschuss erneut. Auch daran ist gedacht: Sollte es zu einer Stichwahl kommen, sie ist am 19. April.

Amtsinhaber Lutz Fensterer trat nicht wieder an. 2014 setzte er sich bei der Bürgermeisterwahl, es war eine Stichwahl nötig, knapp gegen Herausforderer Volker Noa (CDU) durch. Damals war die Gemeinde selbstständig, gehörte zur Verwaltungsgemeinschaft Mittelzentrum Artern. „Es ist keine direkte Verwandtschaft“, sagt Henri Fensterer über Lutz Fensterer.