Kantoren-Duo gibt Orgelkonzert in Sondershausen

An der Orgel in der Trinitatiskirche in Sondershausen werden am 1. November vier Hände und vier Füße gleichzeitig spielen.

Sondershausen. Viel Abstimmung und Geschick sind gefragt, wenn zwei Personen gleichzeitig die Orgel spielen.

Ein besonderes Orgelkonzert ist am Donnerstag, dem 1. November, um 19.30 Uhr in der Trinitatiskirche Sondershausen zu hören. Es spielen Kantorin Laura Schildmann (Bad Frankenhausen) und Kantor Melchior Condoi (Sondershausen) als Duopartner an der Hey-Orgel Orgelmusik und Bearbeitungen von Orchesterwerken für zwei Organisten, also mit vier Händen und vier Füßen, heißt es in der Ankündigung. Diese Spielart erfordert laut Mitteilung des Kreiskantors Melchior Condoi viel Abstimmung und Geschick, denn beide Organisten spielen gleichzeitig gemeinsam die Musikstücke.

Es erklingen den Angaben zufolge Werke von Gustav Merkel, Jörg Fuhr und Musik aus Kanada von Denis Bedard. Zu hören sein werden auch das „Halleluja“ von Georg Friedrich Händel und der berühmte Marsch aus „Pomp and Circumstances“ von Edward Elgar, heißt es. Der Eintritt ist frei, es wird am Ausgang um eine Spende zur Unterstützung der Konzertreihe an der Trinitatiskirche gebeten, so Condoi.