Roßleben Roßleben Die neue Session 2019/2020 der Roßlebener Karnevalisten führen Prinz Marcus I. und seine Lieblichkeit Stefanie I. an. An ihrer Seite ist das Kinderprinzenpaar Miriam und Ethienne, berichtet ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karnevalisten stürmen Rathaus

Die neue Session 2019/2020 der Roßlebener Karnevalisten führen Prinz Marcus I. und seine Lieblichkeit Stefanie I. an. An ihrer Seite ist das Kinderprinzenpaar Miriam und Ethienne, berichtet Knut Herzau. Das Motto der Session lautet: „Auf geht‘s in die närrische Zeit, mit Miss Marple, Al Capone und Bonnie & Clyde“. Die Eröffnung der 37. Session findet am heutigen Montag um 11. 11 Uhr vor dem Rathaus statt. Am Wochenende darauf verabschiedet sich die „Jugendbrigade Ungelenk“ mit einer Doppelveranstaltung von ihrem Publikum.

In der Mitgliederversammlung in der „Narrenschmiede“, an der etwa 60 Mitglieder teilnahmen, dankte Präsident Sören Wendt den Aktiven für ihr Engagement und den Sponsoren für die Unterstützung. (red)