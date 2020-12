Karnevalisten von Bad Frankenhausen warten sehnsüchtig

Der Frankenhäuser Karneval-Klub FKK Wipperveilchen ist einer der größten Karnevalsvereine im Kyffhäuserkreis und auch einer, an dem sich andere Narren gern orientieren. Entsprechend war vielen anderen Karnevalisten nach der Saisonabsage der Wipperveilchen klar, dass es eine sehr ruhige Session werden wird.

„Wir hatten ja schon die Erfahrungen aus dem Lockdown im Frühjahr und waren somit auf diesen zweiten Lockdown etwas besser vorbereitet“, sagt Linda Finke, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit im Verein kümmert. Damit meint sie, dass alle Vereinsmitglieder über Kurznachrichtendienste miteinander verbunden sind und sich so weiter austauschen können. „Schon im Frühjahr haben sich einige Mitglieder an diversen Online-Wettbewerben beteiligt. Aus diesen Videoschnipseln konnten wir schließlich ein siebenminütiges Video schneiden“, freut sich Finke.

Versammlungen waren im Sommer möglich

Die Lockerungen über die Sommermonate nutze der Verein, um monatliche Mitgliederversammlungen unter den jeweils gültigen Hygienevorschriften abzuhalten. „Wir hatten eben die Hoffnung, dass wir doch noch eine richtige Session feiern können, und wollten so gut wie möglich vorbereitet sein“, erklärt Finke. Viele seien Feuer und Flamme gewesen und wollten Proben. Nach und nach habe dann aber alles abgesagt werden müssen.

Die letzte Absage in diesem Jahr ereilte schließlich die geplante Vereinsweihnachtsfeier. „Es ist eben schade, dass dann Aktionen abgesagt werden müssen, in die so viel Herzblut gesteckt wurde“, sagt Finke.

„Wir haben uns auch Alternativen für das Haupt-Wochenende der Session überlegt und sind flexibel entsprechend der dann gültigen Regeln, um den Frankenhäusern ein Programm, wie auch immer, präsentieren zu können“, verrät die Pressesprecherin. „Wir Faschingsleute sind doch spontan.“ Dass die Sponsoren dem Verein auch jetzt die Treue halten, verringere die Sorgen auch etwas.

Auch Büttenreden digital untereinander geteilt

Um auch über die Adventszeit verbunden zu sein, hatte die Frauengruppe des Vereins auch einen Adventskalender initiiert. „Verschiede Mitglieder haben sich da im Vorfeld einen Tag ausgesucht, und erst am besagten Tag erfuhren auch die anderen Mitglieder, wer dran war und was es gab“, erklärt Finke. So wurden Rezepte, Tanzeinlagen, Gedichte, Bastelanleitungen, Sketche oder auch Büttenreden untereinander geteilt. Linda Finke selbst hatte sich das zwölfte Kalendertürchen gesichert und am Tag der eigentlich geplanten Weihnachtsfeier zu einer digitalen Weihnachtsfeier eingeladen.

Da es keine echte Session geben wird, wurde auch kein neues Prinzenpaar gewählt. Das bisherige Prinzenpaar, Annika und Christian, bleibt verlängert im Amt.

Ob die Maibaumparty möglich sein wird?

„Ich bin selbst sehr froh, dass wir über die modernen Medien trotzdem in Kontakt untereinander bleiben können und eben solch tolle Aktionen wie den Adventskalender anbieten können“, sagt Linda Finke. Dennoch habe sie die Absage der aktuellen Session schon sehr mitgenommen. „Selbst meine fünfjährige Tochter hat geweint, als ich ihr von der Absage erzählt habe. Sie kennt es nicht anders, da sie von klein auf mit Fasching aufgewachsen ist“, sagt sie. Am schlimmsten sei es für sie am 11. November gewesen, sagt Linda Finke.

Nun hoffe sie, dass nach dem Jahreswechsel wenigstens vereinzelt oder abgespeckt karnevalistische Veranstaltungen stattfinden können. Vielleicht, so sagt sie, könne ja spätestens die Maibaumparty 2021 ein erster Fingerzeig werden.