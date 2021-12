Kater Mirko wird gesucht in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Die Besitzer von Kater Mirko in Bad Frankenhausen bitten um Mithilfe bei der Suche.

Ein sechsjähriger Kater namens Mirko ist nach einem Tierarztbesuch in der Praxis Müller an der Kurstraße 5 in Bad Frankenhausen aus seiner Transportbox gesprungen und sofort weggerannt. Seither wird das Tier vermisst. Der Kater sei sehr verschmust und anhänglich, hat eine schwarze Nasenspitze und das rechte Auge ist auffällig kleiner.

Wer Mirko gesehen hat oder weiß, wo er ist, wird gebeten, sich unter Telefon: 0171/4830639, 03632/759720 oder 0176/43902088 zu melden.