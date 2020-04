Der Blumenmarkt in Braunsroda muss in diesem Jahr abgesagt werden.

Braunsroda: Kein Bauernmarkt am Samstag

Der regionale Bauernmarkt auf dem Gut von Bismarck findet auch am 2. Mai nicht statt. Der geplante Blumenmarkt, so teilt Georg von Bismarck dieser Zeitung mit, müsse wie schon der Ostermarkt Anfang April abgesagt werden. Die zuständigen Behörden hätten den Markt untersagt. Nun hoffe der Gutsherr drauf, dass der am 6. Juni geplante Erdbeer- und Spargelmarkt stattfinden kann.