Schon im Herbst vergangenen Jahres sorgte dieses Schild am Eingang zur Wasserburg für Unmut in Heldrungen. Die Wasserburg, in deren millionenschwere Sanierung auch viel Geld aus Heldrungen floss und deren Außenbereich für Besucher darum auch frei zugänglich ist, ist geschlossen. Als Grund dafür wird vom Betreiber, dem Landesverband Thüringen des Deutschen Jugendherbergswerkes, Corona angegeben.