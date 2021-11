Keine Einwohnerversammlung mehr in diesem Jahr in Artern

Artern. Bürgermeister Blümel verschiebt die Einwohnerversammlung und die Ehrenamtsgala ins nächste Jahr.

Im Rahmen der Stadtratssitzung am Montagabend hat Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) verkündet, dass es pandemiebedingt in diesem Jahr keine Einwohnerversammlung in der Salinestadt mehr geben werde. Vielmehr hoffe er darauf, dass die Infektionslage im Landkreis Anfang 2022 besser sei und er dann zur Einwohnerversammlung laden könne.

Ebenso werde, so Blümel, auch die Ehrenamtsgala der Stadt nicht mehr in diesem Jahr stattfinden. Ebenfalls wegen der Pandemie wurde die Veranstaltung schon einmal von November 2021 auf Juli 2021 verschoben.