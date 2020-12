Keine Tierheim-Tiere bis 10. Januar

Gehofen Die Einrichtung in Gehofen gibt wie jedes Jahr über die Feiertage keine Vierbeiner ab. Besuche sind nur nach Voranmeldung möglich.

Weihnachten, Ausgangsbeschränkungen, eingeschränkter Familienbesuch – über die Feiertage fühlen sich viele Menschen einsam. Da hätte mancher gern einen vierbeinigen Freund an seiner Seite, dem er seine Liebe schenken und Aufmerksamkeit widmen kann. Das bekommen die Mitarbeiter im Tierheim Gehofen deutlich zu spüren. Deutlicher als in anderen Jahren. Doch wie in anderen Jahren hat das Tierheim über die Feiertage eine Ausgabesperre verhängt. Daran ändert auch Corona nichts. Im Gegenteil.

„Wir geben derzeit keine Tiere ab. Begonnen haben wir damit diesmal schon am 18. Dezember, als die Lockdown-Maßnahmen noch einmal verschärft wurden“, sagt Tierheimleiter Rüdiger Hundt.

Nicht alle haben Verständnis für die Sperre

Eigentlich ist die Ausgabesperre über die Feiertage nichts Neues und für viele Tierheime seit Jahren eine Selbstverständlichkeit. Kein Tier soll als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum landen und ein paar Wochen später womöglich dann wieder im Tierheim, weil seine neuen Besitzer dem vierbeinigen Familienzugang auf Dauer nicht gewachsen sind oder plötzlich keine Zeit mehr dafür haben.

Doch bei manchem Tierfreund ist das anscheinend immer noch nicht angekommen. „Wir erhalten nahezu täglich Anrufe, und dann beschimpfen uns die Leute, wenn sie hören, dass wir derzeit keine Tiere vermitteln“, erzählt Hundt. „Manche Leute haben auch schon vor der Tür gestanden und waren dann verärgert, weil sie umsonst gekommen waren.“ Das seien nicht nur Einheimische gewesen, sondern auch Auswärtige aus der ganzen Republik, die über das Fest zu Besuch bei Verwandten weilten und dann mit dem Tier die Rückreise aus der Kyffhäuserregion in die Heimat antreten wollten.

Es geht diesmal auch um den Schutz der Mitarbeiter

Dabei geht es diesmal aber nicht nur um den unbedachten Erwerb eines neuen Haustieres, sondern um einiges mehr. „Der Vermittlungsstopp über die Feiertage ist das eine. Das andere ist der Schutz unserer Mitarbeiter. Was soll passieren, wenn sich einer von uns mit Corona infiziert und alle dann unter Quarantäne gestellt werden? Das können wir uns nicht erlauben“, verweist Hundt auf die täglich anfallende Arbeit im Tierheim. Wer sollte dann die Vierbeiner versorgen und sich um sie kümmern? Tiere brauchen jeden Tag Futter und einen sauberen Stall, auch an Sonn- und Feiertagen.

Aus diesem Grund hoffen Rüdiger Hundt und seine Kolleginnen und Kollegen auf die Einsicht derer, die sich auf der Suche nach einem tierischen Begleiter gern im Tierheim umsehen würden. 40 Hunde leben derzeit im Tierheim Gehofen, dazu 186 Katzen, von denen sich jede über ein neues Zuhause freuen würde. Ab dem 10. Januar wird wieder vermittelt. So lange müssten sich Tierfreunde gedulden, bittet Rüdiger Hundt. Dann sind auch wieder Besuche möglich. Allerdings auch nur nach Terminvereinbarung. Daran haben die Tierheimmitarbeiter schon seit dem Lockdown im Frühjahr festgehalten, und daran wird sich auch so schnell nichts ändern.