Kindergärten fest im Blick

Bad Frankenhausen hat nicht nur „Kurstadt“ ganz groß auf der Fahne stehen, ihr ist es auch wichtig, familienfreundlich zu sein. Und da ist der Blick auf alle Generationen gerichtet. Vom Kleinkind bis zum Senior.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt sehr viel Geld in die Hand genommen, um in die drei kommunalen Kindergärten der Kernstadt, Wippergärtchen, Sonnenschein und Kindervilla, zu investieren. Es waren Großbaustellen. Sanierungsarbeiten gibt es derzeit in der ehemaligen Grundschule im Wohngebiet am Tischplatt, hier ist die Außenstelle Zwergenstübchen vom Sonnenschein.

Und es wird weitere Investitionen in den Kindergärten geben, da hat die Stadt die beiden seit diesem Jahr neuen Ortsteile Ringleben und Ichstedt im Blick. Im Pfiffikus in Ringleben gibt einige bauliche Probleme, die unbedingt behoben werden sollen, um die Betriebserlaubnis zu sichern – und man will sie sogar erweitern. Die geschätzten Gesamtkosten betragen 800.000 Euro. Eine Anmeldung auf Antrag zur Gewährung einer Zuwendung aus dem Landesinvestitionsprogramm „Kindertageseinrichtungen“ für 2020 ist erfolgt. Die ersten Planungsleistungen hat der Stadtrat kürzlich bereits vergeben.

Zu gegebener Zeit soll das Haus der Kyffhäuserzwerge in Ichstedt an der Reihe sein.