Der Kindergarten Gänseblümchen in Roßleben ist erst einmal bis zum 22. November geschlossen.

Kindergarten in Roßleben wegen Corona geschlossen

Der AWO-Kindergarten „Gänseblümchen“ in Roßleben muss bis zum 22. November geschlossen werden. Das teilt AWO-Sprecher Dirk Gersdorf mit. Es habe positive Tests auf Covid-19 bei zwei Kindern und fünf Erziehern gegeben,weshalb die Einrichtung in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt bis 22. November geschlossen wird. Am kommenden Donnerstag sollen nochmals alle Kinder und Erzieher der Einrichtung getestet werden. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Im AWO-Seniorenheim in Roßleben gibt es laut Gersdorf nach wie vor drei bestätigte Covid-19-Infektionen von Mitarbeitern und zwei bei Bewohnern. Im Awo-Pflegeheim in Oldisleben gibt es noch immer eine positiv getestete Bewohnerin. Alle anderen Bewohner und Mitarbeiter des Wohnbereichs seien aber negativ getestet worden. Auch aus dem AWO-Pflegeheim in Bad Frankenhausen waren Gersdorf keine weiteren Fälle bekannt – abgesehen von der negativ getesteten Bewohnerin, die im Krankenhaus Sömmerda behandelt wird.