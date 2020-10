Kindersanatorium in Bad Frankenhausen: Streit um Fenster und Balkone drohen Pläne zu kippen

Aus dem ehemaligen Kindersanatorium „Helmut Just" soll ein Ferienpark werden. So sieht die vom Investor favorisierte Variante aus. Doch es gibt Streit mit der Denkmalbehörde.

Markant thront das ehemalige Kindersanatorium „Helmut Just“ am Südhang des Kyffhäusers in Bad Frankenhausen. Seit 1992 ist das stadtbildprägende Gebäude geschlossen und ungenutzt. Der Besitzer wechselte, Privatleute signalisierten Interesse. Doch alle Bemühungen, dem denkmalgeschützten Bauwerk wieder Leben einzuhauchen, blieben ohne Erfolg. – Bis in diesem Sommer mit der Idee von einem Ferienpark Bewegung in die Sache kam.