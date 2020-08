Kirchenführung in der Kurstadt

Bad Frankenhausen. Fünf Gotteshäuser können am Montag in Bad Frankenhausen entdeckt werden.

Eine zweistündige Kirchenführung quer durch die Kurstadt bietet Bad Frankenhausen am Montag, dem 31. August an. Das Soleheilbad hat fünf Kirchen, die jeweils ihren eigenen Charme und ihre eigene Geschichte besitzen – und die es zu entdecken gilt. Teilnehmen können maximal 15 Personen mit Voranmeldung. Die ist unter 034671 / 71 717 telefonisch in der Tourist-Information sowie per Mail unter touristinfo@bad-frankenhausen.de möglich. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Schiefen Turm in der Oberkirchgasse.