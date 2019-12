Das alte Möbelwerk in Wiehe ist verschwunden, die Abrissfläche beräumt. Von Ruhe auf der ehemaligen Industriebrache kann dennoch keine Rede sein. Der Bagger muss noch mal anrücken. Und zwar, um die obere Schicht Füllmaterial wieder zu entfernen, das die mit dem Abriss beauftragte Firma in den Boden brachte und bei dem es sich um Klärschlamm handelt.

Ausgeschrieben war allerdings Mutterboden.

Wurde hier Sondermüll einfach gegen anderen Unrat ausgetauscht?

Jörg Kummer hat die Abrissarbeiten beobachtet. Der Tischlermeister ist der Eigentümer des Nachbargrundstücks und dort steht auch sein Betrieb. Da blieb es nicht aus, dass der Blick ab und zu hinüber zur Abrissstelle wanderte. Begleitet worden war der Rückbau der alten Fabrik mit dem unerfreulichen Fund einer so genannten Altlast: Unter einer Rampe wurden große Mengen Wellasbest-Erde-Gemisch gefunden. Die 300 Tonnen Sondermüll musste die Stadt nun teuer entsorgen. Als kürzlich im Stadtrat der Abriss der Fabrik einschließlich des notwendigen Bodenaustauschs für beendet erklärt wurde, war Jörg Kummer empört. Um den entnommenen Boden wieder aufzufüllen, sei als Unterbau Bahnschotter im Loch versenkt worden sowie Klärschlamm als obere Schicht. „So kann das doch nicht bleiben! Wenn der Bauzaun wegkommt, ist das ein öffentliches Gelände und für jedermann zugänglich. Dann sollen hier Spaziergänger unterwegs sein und Kinder spielen können“, schlägt der Tischlermeister Alarm.

In seinem Auftrag habe ein unabhängiges Labor Bodenproben untersucht und „Sachen darin gefunden, die man nicht im Boden haben will“, berichtet Kummer und zählt unter anderem Schwermetalle und Arsen auf. Die Ergebnisse der Analyse habe er an das Umweltamt weitergeleitet und auch an die Stadt Roßleben, der das Grundstück gehört und die die Fläche verkaufen oder rekultivieren will. Eine Reaktion habe er bislang leider nicht erhalten, bedauert er.

Im Umweltamt in Sondershausen ist der Vorgang bekannt und wird „seit 13. November bearbeitet“, wie gestern auf Nachfrage in der Kreisverwaltung von Dr. Michael Fruth zu erfahren war. Mitte November sei zusammen mit Vertretern der Stadt ein Ortstermin erfolgt, berichtet der Amtsleiter. Giftig sei Klärmschlamm nicht, er finde schließlich auch als Dünger Verwendung, unterstreicht Fruth. Da dies aber nicht der Ausschreibung entspreche, müsse das Material wieder entfernt werden. Die Firma sei darüber informiert. Ob das auch auf den Bahnschotter zutreffe, müsse noch abgewartet werden, so Fruth weiter. Durch die Firma müsse ein Nachweis erbracht werden, dass das eingebrachte Material unbedenklich ist. „Die Vorlage der entsprechenden Analyse steht aber noch aus“.

Jörg Kummer ist erst mal erleichtert. „Für mich gehört es sich, dass solche Sachen ordnungsgemäß entsorgt und nicht einfach wieder ausgebracht werden“, sagt er.