Klassik-Zoo in Wiehe

„Klassik-Zoo“ mit dem Leipziger Klarinettenquartett 3plus1 ist am Freitagabend in der Bartholomäuskirche in Wiehe zu erleben. „Spontan haben wir die Möglichkeit bekommen, Gastgeber für ein schönes Konzert in der Konzertreihe „Kultursommer in Dorfkirchen“ zu sein“, kündigt Pfarrer Helfried Maas das Event kurzfristig am Donnerstag an. Ebenso spontan erfolgte auch die Zusage.

Vogel, Wolf und Klarinette – in der klassischen Musik wimmelt es nur so von Tieren. Vertreter jeglicher Arten haben die Komponisten zu allen Zeiten inspiriert. Die Anmut des Schwans, die Leichtigkeit des Schmetterlings oder die Sangeskunst der Lerche sind Attribute, die die musikalische Sprache bereichern. Ausschnitte aus dem berühmten „Karneval der Tiere“, eine eigene Bearbeitung von „Peter und der Wolf“ – und viele weitere Stücke sind am 25. Juni um 19 Uhr zu erleben. kf