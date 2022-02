Musikprofessor Piotr Oczkowski am Flügel beim bislang letzten Konzert in Artern.

Klassisches Konzert in Artern

Artern. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung am Freitag, 18. Februar, läuft bereits.

Freunde der klassischen Musik kommen am Freitag, 18. Februar, auf ihre Kosten. Dann lädt der Verein Ars Interactiva ab 19 Uhr in den Arterner Rathaussaal zum Konzert mit Musikprofessor Piotr Ocz–kowski ein. Der Pianist spielt Werken von Fredric Chopin und Alexander Skrjabin.

Beide Komponisten widmeten ihr Schaffen hauptsächlich dem Klavier, während Chopin das Genre mit seinen Kompositionen durch neue Techniken revolutioniert hat. Im Konzertsaal muss eine zugelassene Maske getragen werden. Außerdem gilt die 2G-plus-Regel, die auch kontrolliert wird, wie die Veranstalter mitteilen.

Karten für 12 Euro telefonisch unter 03475/60 43 80 und per E-Mail an: fhofmann-eisleben@t-online.de oder an der Abendkasse für 15 Euro.