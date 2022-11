Klavierkonzert im Stadtpark Wiehe

Karten für das Klavierkonzert gibt es an zwei Vorverkaufsstellen – unter anderem in der Touristinformation Wiehe.

Wiehe. Am 25. November erklingen im Stadtpark Wiehe drei Sonaten Beethovens. Gespielt werden sie von einem Musik-Professor.

Freunde klassischen Musikgeschmacks kommen am 25. November ab 19 Uhr bei einem hochkarätigem Konzert auf die Kosten: Im Rampenlicht steht Piotr Oczkowski, seines Zeichens Dozent an der Hochschule für Musik in Detmold. Erklingen werden laut Veranstalter, dem Förderverein Schloss Wiehe, drei Sonaten Beethovens. Karten im Vorverkauf können bei der Drogerie Kummer (Tel.: 034672/ 65678) oder bei der Touristinformation Wiehe (034672/ 69807) zum Vorverkaufspreis von zwölf Euro erworben werden. An der Abendkasse kosten die Eintrittstickets laut Veranstalter 15 Euro. Das Klavierkonzert wird in Zusammenarbeit mit dem Verein „ars interactiva“ aus Artern organisiert, der regelmäßig Klassik in die Salinestadt bringen möchte.