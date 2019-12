Klein und fein, so begeistern die Weihnachtsmärkte

Nieselregen ab und zu. Ihn als Schnee wäre schön gewesen. Dennoch. Roßleben feierte am Vortag des dritten Advent das traditionelle Fest des Lichtes – den Weihnachtsmarkt im und am Heimathaus. Mit ganz viel Liebe zum Detail war der Hof des Heimathauses weihnachtlich dekoriert. Dazu gehören auch die vielen Märchenfiguren. Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) danke bei der Eröffnung allen, die sich bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes mit einbrachten. Am bewährten Programmablauf halte man fest.

In den Hütten boten Vereine und Händler allerlei Kreatives, Geschenkideen, darunter auch regionale Produkte, sowie weihnachtsmarkttypische Speisen und Getränke an. Mit dabei waren unter anderem das Mehrgenerationenhaus, der Tierschutzverein mit dem Tierheim Gehofen, der Ruderclub Roßleben, die Klosterschule der Stadt. Einen Informationsstand hatte wieder der Unstrutbahnverein.

Fest des Lichtes 2019 in Roßleben, dazu gehört auch etwas Rummelatmosphäre. Die Kinder freuten sich vor allem über die Karussellfahrten. Im Heimathaus war die Kaffeetafel gedeckt. Mit viel Applaus bedacht wurde das Programm des Kindergartens „Gänseblümchen“. Auch wenn sich am großen Adventskalender am Mehrgenerationenhauses das 14. Türchen öffnete, die musikalische Überraschung fiel sprichwörtlich ins Wasser. Zur offiziellen Eröffnung des Festes des Lichtes kam auch der Weihnachtsmann. Es ist nun schon fast traditionell, in Roßleben ist es eine Weihnachtsfrau. Ihre Begleiter waren ein Schneemann und zwei Engelchen. Und schon standen die Mädchen und Jungen geduldig Schlange. Sangen ein Lied, sagten ein Gedicht auf – und es gab am Rentier mit dem Schlitten kleine Geschenke.

Musikalischer Höhepunkt des Festes des Lichtes war das Adventssingen des ökumenischen Projektchores der Kirchgemeinden Eisleben-Sangerhausen-Schönewerda und dem Kirchenchor Bottendorf unter der Gesamtleitung von Katja Wagner. Der Chor begeisterte die zahlreichen Zuhörer in der Sankt-Andreas-Kirche mit ihren Liedern und den Worten im Advent.

Weihnachtsmarkt in Bendeleben mit dem Auftritt der Kindertanzgruppe des WCC. Foto: Ingolf Gläser

Festwoche zum Dorfjubiläum 2020

Klein und fein, so präsentierte sich am dritten Advent der Weihnachtsmarkt im Ortsteil Bendeleben der Gemeinde Kyffhäuserland. Die Orangerie des Barockdorfes ist dafür die schöne Kulisse. An den Ständen sorgten Vereine und Händler für ein vielfältiges Adventsangebot. Zuvor hatte es in der Kirche eine Andacht gegeben. Ortsteilbürgermeister René Pfeiffer dankten den Vereinen und Händlern, dass sie beim 12. Weihnachtsmarkt dabei sind. Die Marktregie hat der Denkmal- und Geschichtsverein, Vereine unterstützten.

Es gab ein buntes Unterhaltungsprogramm, dafür sorgten die Kindertanzgruppe der Karnevalisten des WWC, das zahlreiche Publikum war begeistert und forderte eine Zugabe, viel Applaus gab es ebenso für die Auftritte des Kindergartens, des Chores Salto Vokale des Kyffhäuser-Gymnasiums Bad Frankenhausen sowie der Kyffhäuserland-Musikanten. Ein weiterer geplanter Programmpunkt war der Auftritt der Line Dance-Gruppe des Dorfes. Und natürlich fehlte der Weihnachtsmann nicht. Zum Markt kamen Besucher auch aus den umliegenden Orten. Es ging gemütlich zu, das Wetter passte, das Thermometer zeigte am Nachmittag um die sieben Grad. Am Vorabend des Weihnachtsmarktes gab es das Weihnachtskino, das ebenfalls gut besucht war.

„Wir gehen davon aus, dass es auch im kommenden Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt geben wird, es ist dann der 13. Ansonsten werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus. Im kommenden Jahr feiert das Dorf das 1150-jährige Bestehen. Da wird es eine Festwoche vom 12. bis 21. Juni geben, einer der Höhepunkte wird der Umzug sein. 2021 ist die Bundesgartenschau in Erfurt, Bendeleben ist einer der Außenstandorte. Da soll es mehrere Veranstaltungen, verteilt übers Jahr, geben“, betont Ortsteilbürgermeister René Pfeiffer.