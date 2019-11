Oldisleben. Das Zirkusprojekt der Gemeinschaftsschule in Oldisleben beginnt im ausverkauften Zelt am Mittwochabend.

Zirkusprojekt Kleine Stars in der Oldislebener Manege [mit Video und Fotos]

Einmal in der großen Manege stehen. Dieser Traum geht in diesen Tagen für die Grundschüler in Oldisleben in Erfüllung. Der Projektzirkus Probst weilt mit seinem Zirkuszelt derzeit im Oldislebener Baumgarten. Die Zirkusfamilie tritt insgesamt vier Mal zusammen mit den insgesamt 247 Schülern aus den Klassen eins bis vier auf. Am Mittwochabend gab es den ersten Auftritt im ausverkauften Zirkuszelt.