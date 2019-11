Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleine Wünsche – große Freude

Im Edeka-Einkaufsmarkt in Artern haben Doris Gloede und Christiane Mittwoch von der Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung, kurz Thinka, aus dem Weihnachtsbaum des Marktes im Foyer am Dienstag wieder einen Wunschweihnachtsbaum gemacht. Das macht die Thinka schon seit vielen Jahren. Die Idee ist einfach: An den Baum wird gebastelter Schmuck aus Papier gehängt. Auf diesem haben Kinder aus Familien, denen es nicht so gut geht, einen kleinen Weihnachtswunsch geäußert. Die Kunden können sich ein Bastelwerk (oder auch zwei!) vom Baum nehmen, das Gewünschte besorgen und als Weihnachtspäckchen abgeben.

52 Wünsche warten auf Menschen, die sie erfüllen

„52 Wünsche haben wir in diesem Jahr am Baum zu verteilen“, erzählen Christiane Mittwoch und Doris Gloede, die am Dienstag Sterne, Nikolausstiefel und Tannenbäume in die Zweige hängen, während Kunden ihre Einkaufswagen vorbeischieben und schon neugierig gucken. Die Wünsche sind nicht groß oder kostspielig, sondern klein und bescheiden. „Julia (1), wünscht sich Badespielzeug“, steht auf einem der Zettel. Oder „Lukas (7) wünscht sich Lego“. Andere Jungen und Mädchen wünschen sich Stifte und Florian (5), der bald in die Schule kommt und sich schon sehr darauf freut, ein Vorschul-Lernspiel. Als kleines Dankeschön hängt ein Tütchen Weihnachtsplätzchen an jedem Wunsch, die sich die Schenkenden schmecken lassen können.

Aber etwas ist neu in diesem Jahr: Auch ein 86-Jähriger findet sich mit einem Wunsch am Baum: Ein „Maxi-Memory damals und heute“ würde ihn sehr freuen. Vielleicht würde es der Senior ja auch gerne zusammen mit dem spielen, der es ihm schenkt. Aber das steht dort nicht drauf. „Erstmals sind die Wünsche diesmal generationsübergreifend“, erzählt Christiane Mittwoch und weiß von älteren Menschen, die Weihnachten alleine sind oder keine Angehörigen haben. Auch ihnen kann auf diese Art eine Freude bereitet werden.

Päckchen werden bis 12. Dezember entgegengenommen

Die Aktion ist eine Gemeinschaftsaktion von Thinka und der Stiftung Finneck. Der Edeka-Einkaufsmarkt Lehne unterstützt das Anliegen von Anfang an. Die Päckchen werden bis zum 12. Dezember im Markt oder bei der Thinka in der Einbecker Straße auf dem Arterner Königstuhl entgegengekommen und sollen den Kindern dann auf einer gemeinsamen Weihnachtsfeier am 18. Dezember überreicht werden. „Voriges Jahr waren schon nach zwei Tagen alle Wünsche vom Baum verschwunden“, erinnert sich Doris Gloede.

Auf eine solch überwältigende Resonanz hoffen die Organisatoren auch in diesem Jahr.