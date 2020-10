Auch in diesem Jahr wird es auf dem Zwiebelmarkt in Artern die typischen Zöpfe geben.

Kleiner Zwiebelmarkt in Artern am Samstag und Sonntag

Am Samstag und Sonntag findet der Zwiebelmarkt statt. In der Innenstadt beginnt an beiden Tagen 9 Uhr das Markttreiben mit typischen Produkten. Zudem sind von 12 bis 18 Uhr die ansässigen Geschäfte an beiden Tagen offen.

Auf dem Gelände Park & Parken legt von 10 bis 12 Uhr DJ Brav O Hitz auf, und danach wird der Markt durch Bürgermeister und Salzprinzessin zu den Klängen des Schalmeienorchesters Artern eröffnet. Von 13.15 bis 16.15 Uhr gibt es dort Livemusik mit Felix Veit und von 14.15 bis 14.30 Uhr einen Auftritt vom Studio Tanz & Bewegung Seehausen. Es folgt von 16.30 bis 18 Uhr wieder der DJ und von 19 bis 23 Uhr die Band Excite.

Am Sonntag spielt am Park & Parken von 10 bis 12 Uhr die Blaskapelle Katharina. Ab 12.30 Uhr gibt es Livemusik mit Patricia Music und ab 15 Uhr ebenfalls Livemusik mit den Diamonds. Von 15.30 bis 16 Uhr treten zudem die Tanzgruppen vom Arterner Turnverein auf.