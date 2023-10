Mike Schuffenhauer wird von Diana Richter, Geschäftsführerin der KMG-Kliniken in Sömmerda und Bad Frankenhausen, als neuer Geschäftsführer in Sondershausen begrüßt.

Klinikum in Sondershausen hat neuen Geschäftsführer

Sondershausen. Mike Schuffenhauer ist neuer Geschäftsführer des KMG-Klinikums Sondershausen. Es gibt auch eine neue pflegerische Leitung.

Mike Schuffenhauer ist neuer Geschäftsführer des KMG-Klinikums Sondershausen. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Schuffenhauer ist den Angaben zufolge Diplom-Kaufmann im Studiengang „Management für Unternehmen mit öffentlichen Aufgaben“ mit den Schwerpunkten Krankenhausmanagement und Controlling. Der 50-Jährige stammt gebürtig aus Chemnitz, ist verheiratet und Vater eines Kindes. Schuffenhauer ist bereits seit fast 30 Jahren im Gesundheitswesen aktiv, heißt es.

In den letzten 17 Jahren sei er unter anderem als Klinikmanager und Geschäftsführer bei verschiedenen Einrichtungen der Asklepios-Kliniken und bei der Accumeda Health Invest tätig gewesen. Zuletzt habe er die Funktion des Alleingeschäftsführers der kommunalen Unternehmensgruppe der Muldentalkliniken inne gehabt.

Schuffenhauer freut sich auf die Herausforderungen

„Die aktuellen Pläne zur Umgestaltung der Krankenhauslandschaft, notwendige Reformen, die Digitalisierung im Gesundheitswesen, der Personalmangel und eine älter werdende Gesellschaft stellen uns alle aktuell vor große Herausforderungen. Ich freue mich darauf, diese Herausforderungen in einem sehr gut aufgestellten Krankenhaus anzugehen“, wird Schuffenhauer in der Mitteilung zitiert. Es sei wichtig, auch in weniger dicht besiedelten Regionen eine zuverlässige und hochwertige stationäre Versorgung sicherzustellen.

In den nächsten Tagen wolle Schuffenhauer das Klinikum kennenlernen.

Sein Vorgänger Dr. Christian Weberus habe sich einer neuen beruflichen Herausforderung gestellt und der Vorstand der KMG-Kliniken wünsche ihm alles Gute für seinen weiteren Werdegang.

Ebenfalls neu im Amt als pflegerische Leitung ist Katrin Fischer. Die Sondershäuserin ist laut Mitteilung seit 1998 am Klinikum tätig. Fischer sei ausgebildete Krankenschwester und habe nach ihrer Ausbildung Erfahrungen in verschiedenen Abteilungen gesammelt. Sie verfüge über Weiterbildungen als Wundexpertin, Praxisanleiterin und Stationsleitung. Im Jahr 2011 habe Fischer die Stationsleitung der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie übernommen. Seit Januar hatte sie die operative Bereichsleitung im Klinikum inne, heißt es.