Klosterschüler schnuppern in schottische Kultur

Im Rahmen ihrer Round Square-Mitgliedschaft begrüßte die Klosterschule Roßleben rund 45 Schüler und Lehrer von der schottischen Internatsschule Gordonstoun. In der dritten Stunde gaben die Gäste ein kleines Konzert in der Klosterkapelle und leiteten in der vierten und fünften Stunde einen Scottish-Country-Dancing-Workshop für die Klosterschüler. Diese diskutierten dann beim Englisch-Unterricht mit ihren schottischen Gästen über den Brexit oder beschäftigten sich genauer mit den Eigenschaften der Dudelsäcke. Alle Round-Square-Mitglieder haben sich auf die pädagogischen und lebenspraktischen Ideale Kurt Hahns verpflichtet.