Kommentar: Vier Wochen durchhalten

Aktuell 46 Coronakranke im Kreis.

Ich habe eine ganze Weile über diese Hauptzeile gegrübelt. Denn wenn Sie die Zeitung heute aufschlagen, wird die Zahl überhaupt nicht mehr aktuell sein.

Dann sind es vielleicht schon 50 Erkrankte, aber hoffentlich nicht viel mehr.

Nun geht es also auch bei uns mit den Infektionszahlen rasant in die Höhe. Dabei konnte ich neulich gegenüber der Familie in Hauptstadt und Landeshauptstadt hinsichtlich der Infektionsgefahr in der Kyffhäuserregion noch frotzeln: Den drei Hanseln, bei denen ich mir hier das Virus einfangen könnte, muss ich erst mal begegnen.

Zum Glück scheinen die meisten Erkrankungen glimpflich zu verlaufen, oder zumindest ohne schwere Komplikationen.

Fügen wir uns also ab heute in den teilweisen Lockdown. Schön ist es nicht, auf persönliche Familienkontakte zu verzichten, auf Feiern, Restaurantbesuche, das Fitnessstudio, Kino, Kunst und Kultur. Damit sind wir auf dem Lande ohnehin nicht üppig bestückt.

Dass die Schutzmaßnahmen ernst genommen werden, war am Wochenende an der Barbarossahöhle zu erleben, wo ohne Probleme Abstand gehalten und in sensiblen Bereichen klaglos Maske getragen wurde. Vier Wochen also durchhalten, im November verpasst man nichts. Auf dass es dann wenigstens mit dem Weihnachtsfest klappt.