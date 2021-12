Kyffhäuserkreis. Der BUND Thüringen stellt seine Untersuchungen vor.

Der Landesarbeitskreis Atommülllager-Suche des BUND Thüringen lädt Interessierte dazu ein, die Stellungnahme zur Atommüll-Lagersuche in Thüringen im Rahmen einer Informationsveranstaltung kennenzulernen und sich anschließend an einer offenen Diskussions- und Fragerunde zu beteiligen. Das ist am Montag, 13. Dezember, ab 17 Uhr über die Konferenz-Plattform Zoom möglich.

Anmeldung unter: lak-atom@bund-thueringen.de