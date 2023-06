Kontrolle verloren: Motorradfahrer stürzt bei Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Ein Motorradfahrer hat am Mittwoch in Bad Frankenhausen die Kontrolle über seine Maschine verloren. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Schwere Verletzungen hat sich am frühen Mittwochabend ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 85 zugezogen. Laut Polizei war der 40-Jährige aus Dessau-Roßlau mit seiner Fahrzeug von Kelbra kommend in Richtung Kyffhäuserdenkmal unterwegs.

In einer Kurve habe er die Kontrolle über seine Maschine verloren. Schließlich sei der Mann gestützt und in einem Straßengraben zum Liegen gekommen. Mit einem Rettungshubschrauber sei der Motorradfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.