Heldrungen. In der Freien Gemeinschaftsschule „Armin Mueller-Stahl“ in Heldrungen findet am Samstag eine Informationsveranstaltung statt.

Konzept wird vorgestellt

Am kommenden Samstag ab 10 Uhr lädt die Freien Gemeinschaftsschule Heldrungen alle interessierten Schüler, die im nächsten Schuljahr eingeschult beziehungsweise die Klasse 5 besuchen werden, gemeinsam mit ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern zu unserer Informationsveranstaltung in ihre Räume am Bahnhof in Heldrungen ein. An diesem Tag wird das Schulkonzept vorgestellt und es besteht die Möglichkeit zu individuellen Aufnahmegesprächen.

Weiterhin kann das Schulgebäude besichtigt werden. Die Gemeinschaftsschule bietet gemeinsames Lernen von Klasse 1 bis 12 an; es können alle Schulabschlüsse bis zum Abitur erworben werden. Besonderen Wert legen die Pädagogen der Schule auf die musisch-künstlerische Bildung. Als Schule mit Ganztagskonzept wird die Betreuung von 6 bis 18 Uhr gewährleistet. Innerhalb der Tagesstruktur haben die Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich in dafür eingeplanten Unterrichtsstunden ihren Hausaufgaben zu widmen oder eine der zahlreichen Freizeiten wie beispielsweise Methodenkiste, Sportspiele oder den Kreativklub zu besuchen. Schulkleidung und die gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten, wie Frühstück und Mittagessen, stärken das Gemeinschaftsgefühl der Schülerinnen und Schüler und fördern das schulische Miteinander.