Konzert beginnt eher

Roßleben-Wiehe. Die Mitarbeiter vom Mehrgenerationenhaus in Roßleben informieren darüber, dass sich in den Ankündigungsflyer der Adventstürchen ein Fehler eingeschlichen hat. Das Adventskonzert im Bürgerzentrum am Freitag, dem 13. Dezember, beginnt nicht, wie abgedruckt um 17 Uhr, sondern bereits um 16 Uhr.