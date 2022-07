Konzert der Thüringer Sängerknaben in Bartholomäuskirche Wiehe

Wiehe. Für diesen Höhepunkt im Rahmen des Musiksommers Wiehe 2022 gibt es noch Karten.

Das Kirchspiel Wiehe und der Förderverein der Kirchen zu Wiehe laden am Samstag, 16. Juli, zum Konzert der Thüringer Sängerknaben unter der Leitung von Andreas Marquardt mit dem Organisten Lukas Klöppel ein. Es beginnt um 19 Uhr in der Bartholomäuskirche und steht unter dem Titel „Auf dich, Herr, trau ich allezeit“. Das Konzert steigt im Rahmen des Musiksommers Wiehe. Karten gibt es im Vorverkauf in der Drogerie Kummer in Wiehe (Telefon 034672/65678) und an der Abendkasse zum Preis von 13 Euro. red