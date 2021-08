Artern. Am 17. September kann der Verein „ars interactiva“ wieder Freunde klassischer Musik erfreuen.

Am Freitag, dem 17. September, gibt es um 19 Uhr erstmals nach der Coronapause wieder ein Konzert im Arterner Rathaussaal. Auf dem Programm stehen an diesem Abend die Frühlingssonate Nr. 5 in F-Dur op. 24 von Ludwig van Beethoven und die Violinensonate Nr. 3 in d-Moll op. 108 von Johannes Brahms. Es spielen Tabea Heinze (Violine ) und Piotr Oczkowski (Klavier). Der Verein „ars interactiva“ lädt ein. Im Rathaus die Coronaschutzmaßnahmen der AHA-Regeln. Nach Einnahme des Sitzplatzes kann die Alltagsmaske abgenommen werden.

Karten für dieses Konzert gibt es für 15 Euro an der Abendkasse beziehungsweise für 12 Euro bei Vorbestellung über Telefon 03475/604380 oder Mail an fhofmann-eisleben@t-online.de.