Konzert im Stadtpark Wiehe

Wiehe. Zwei Hamburger Musiker spielen beim nächsten Konzert des Vereins „ars interactiva“ im Stadtpark Wiehe.

Das nächste Konzert des Vereins „ars interactiva“ findet am Freitag, 21. April, 19 Uhr, im Stadtpark Wiehe mit Unterstützung des Schlossvereins statt. Bei diesem Konzert werden die Geigerin Harim Chun vom Elbphilharmonie Orchester und der Pianist Stefan Matthewes aus Hamburg Werke von Johannes Brahms (Sonate A-Dur ,op. 100), Robert Schumann (Adagio und Allegro As-Dur, op. 70) und Franz Schubert (Sonate a-moll, D385, op. posth. 137,2) spielen. Karten für das Konzert gibt es zu 15 Euro an der Abendkasse oder zu 12 Euro im Vorverkauf ab sofort in der Drogerie Kummer und in der Touristinformation Wiehe sowie bei Vorbestellung über Telefon: 03475/60 43 80 oder per E-Mail: fhofmann-eisleben@t-online.de.